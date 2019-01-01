خطوات بسيطة تفصل روميرو عن الانضمام إلى يوفنتوس

تم تحديد موعد الكشف الطبي للاعب الشاب

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن المدافع كريستيان روميرو لاعب جنوى أصبح على بُعد أيام قليلة من الانضمام بشكل رسمي إلى يوفنتوس.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورت، فإن موعد الكشف الطبي للمدافع مع السيدة العجوز سيكون يوم الثلاثاء، ومن بعد ذلك سيخرج على سبيل الإعارة.

ومن المتوقع أن يخرج المدافع صاحب الـ 21 عاماً، من يوفنتوس على سبيل الإعارة عقب توقيع العقود، ووفقاً للتقارير فإن أتلانتا هو الأقرب للحصول على اللاعب.

وغاب روميرو عن مران جنوى اليوم، كما أن لن يسافر مع الفريق إلى المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في النمسا.

ومن المنتظر أن يدفع يوفنتوس تقريباً 20 مليون يورو من أجل التوقيع مع روميرو، لكنه سيخرج إعارة.

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وتهدف إدارة السيدة العجوز، إلى إكساب اللاعب الشاب المزيد من الخبرة بإعارته إلى أحد الفرق، ويظل خيار عودته إلى جنوى من جديد مطروحاً.

الجدير بالذكر أن روميرو لعب 27 مباراة مع فريقه في الدوري الإيطالي الموسم المنصرم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.