خطف عبدالرزاق حمدالله اللقطة منه .. كريم بنزيما: هل تعلم أن المباراة في السعودية 90 دقيقة كما إسبانيا؟!

بنزيما "نسخة جاياردو" لا يزال في سباته العميق..

SHAHID

قلنا "لقد تنفس كريم بنزيما الصعداء برحيل نونو سانتو، فقد أحرز ثلاثية في أول مباراة بعد رحيله"، ويبدو أننا تسرعنا في الحكم عليه، فقد عاد الفرنسي لمستواه المتواضع من جديد الذي يقدمه منذ انضمامه للاتحاد..

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حضر بنزيما الليلة في تعادل الاتحاد أمام الاتفاق بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، إذ سجل جورجينيو فينالدوم هدف النواخذة، وتعادل المغربي عبد الرزاق حمد الله للنمور.

أرقام كريم بنزيما في المباراة

مهاجم العميد سدد أربع تسديدات، منها واحدة فقط على المرمى، بينما خلق فرصة وحيدة لزملائه، لم تستغل.

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من ناحية الثنائيات، تفوق كريم في ثلاث من أصل أربعة، وفي التحامين هوائيين من أصل ثلاثة، بينما فقد الكرة خمس مرات، بينما مرر الكرة 19 مرة كأقل لاعبي فريقه ممن خاضوا المباراة كاملة، وهو ما يظهر مدى انعزاله في أغلب الدقائق.

إلى بنزيما .. هل تعلم أن المباراة 90 دقيقة؟

"الحكومة" كان أخطر لاعبي العميد على مرمى النواخذة في شوط المباراة الأول، وإن كان على استحياء في ظل الأداء الهجومي المتواضع بشكل عام لفريقه.

الفرنسي سنحت له فرصتين خطيرتين في شوط المباراة الأول؛ الأولى في الدقيقة 13 داخل منطقة الجزاء، لكنه برعونة كبيرة، سدد الكرة في جسد لاعب الاتفاق.

أما الفرصة الثانية فكانت أكثر خطورة، حيث الدقيقة 18، بعدما نفذ البرازيلي إيجور كورونادو ركلة حرة من الجهة اليمنى لوسط ملعب النواخذة، بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، تبعها بنزيما برأسية خطيرة، لكن الحارس باولو فيكتور تصدى لها من على خط المرمى، قبل أن يشتتها الدفاع بعيدًا.

بينما كاد في الشوط نفسه أن يتسبب في تقدم الاتفاق، بعدما مرر الكرة بشكل خاطئ في وسط الملعب للاعبي الخصم، حتى وصلت الكرة لفينالدوم على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية، لكنها سكنت شباك الحارس مارسيلو جروهي من الخارج.

الملاحظ على أداء بنزيما بشكل عام في المباراة، هو تفضيله الرجوع للخلف حيث وسط ملعب فريقه بشكل متكرر، في ظل العجز الواضح في نقل الكرة من وسط ملعب العميد إلى ملعب النواخذة.

في شوط المباراة الثاني، تراجع أداء بنزيما بشكل ملحوظ وربما اختفى، وكأنه انعزل تمامًا عن زملائه، بينما كانت خطورة الاتحاد "المحدودة" عن طريق صانع ألعابه كورونادو.

لكن المفارقة الغريبة أنه رغم أن حال حمد الله كان أسوأ منه في اللقاء إلا أنه من الفرصة الوحيدة التي سنحت له في الدقيقة 53 تمكن من إحراز هدف الاتحاد الوحيد من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، وهو المطلوب تحديدًا من المهاجم حتى وإن اختفى فنيًا وظهرت بصمته في شباك خصمه!

اختفاء كريم كان علامة استفهام كبيرة، خاصةً مع نزول ثنائي الطرف صالح العمري ومروان الصحفي في الدقيقة 66، لكن خطف كورونادو منه اللقطة كحمد الله، وكان الأخطر في خطوط الاتحاد الأمامية، وإن كان دون فائدة ولم يفلح في اقتناص هدف الفوز للفريق.

ظهور بنزيما على فترات بشكل عام مع الاتحاد منذ التعاقد معه يجعلنا نظن ساخرين أنه لا يعلم أن المباريات في السعودية 90 دقيقة كما هي في إسبانيا وفي العالم بأكمله!، ربما هو عامل السن (35 عامًا)، أو قد يكون عدم التأقلم بعد، لا نعلم تحديدًا!

SHAHID