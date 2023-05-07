"خطف صفقة النصر التاريخية" .. شرط ليونيل ميسي الجديد للانتقال إلى الهلال

وضع ليونيل ميسي، شرطًا جديدًا للانتقال إلى نادي الهلال؛ قد يتسبب في ضياع واحدة من أكبر صفقات النصر، في الصيف القادم.

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في مفاجأة من العيار الثقيل، وضع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، شرطًا جديدًا؛ للانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي القادم.

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وميسي البالغ من العمر 35 سنة، ينتهي عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في 30 يونيو 2023؛ وسط محاولات من الهلال؛ لضمه إلى صفوفه، مقابل 400 مليون دولار، في الموسم الرياضي الواحد.

وكشف الإعلامي الرياضي فيصل الهاجري، مقدم البرامج في شبكة قنوات "الكأس"، عن أن ميسي، لم يوافق على عرض الزعيم الهلالي حتى الآن، مؤكدًا على أن المال ليس كل شيء بالنسبة للاعب.

وكتب الهاجري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ميسي استفسر عن وضع الفريق.. ومن سيكون على رأس الإدارة الفنية فقط".

وفجّر الإعلامي الرياضي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بإعلانه دخول نادي سعودي آخر، في منافسة مع الهلال؛ للتعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

ومن أجل إرضاء ميسي، قد تعمل الإدارة الهلالية، برئاسة فهد بن نافل، على التعاقد مع المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، أو المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، في ظل العلاقة القوية التي تربطهما مع اللاعب؛ وبالتالي خطف أحدهما من نادي النصر، الذي قدّم عروضًا رسمية لهما.

Shahid