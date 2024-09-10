إحالة المتهمين لمحاكمة جنائية

أمر قاضيان للتحقيق في باريس اليوم الثلاثاء، بإحالة شقيق بول بوجبا و5 آخرين إلى العدالة الجنائية، بعد عامين من التحقيقات في خطف وابتزاز النجم الفرنسي عام 2022.

اختطف نجم يوفنتوس الموقوف حاليا بسبب تعاطي المنشطات قبل ما يزيد على عامين، وتم الاعتداء عليه من قبل رجلين مجهولين، طالباه بمبلغ 13 مليون يورو.

وذكرت وكالة فرانس برس أن "ماتياس شقيق بوجبا ضمن السداسي المقرب من لاعب يوفنتوس، المتهم بخطفه وابتزازه".

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وأوضحت أنه "يشتبه في أن 5 من هؤلاء الأقارب نظموا اجتماعًا في ضواحي باريس في 19 مارس 2022 لإجبار اللاعب على مساعدتهم ماليًا باسم صداقتهم السابقة".

ولفتت إلى أن ماتياس مارس ضغوطًا بعد الليلة المشؤومة على لاعب خط الوسط وعائلته من أجل ضمان دفع هذا المبلغ، الذي لم يحوله بوجبا، وإنما دفع 250 ألف يورو فقط.