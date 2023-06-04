فيديو | خطف الأضواء من أندرسون تاليسكا .. ميشايل يصارع نجم النصر في "الغناء"

لاعب الهلال مستمتع بإجازته في البرازيل، والغناء إحد طرق قضاء وقته

يبدو أن البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ جناح الهلال السعودي، قرر قطع الطريق على مواطنه أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب النصر، في عالم الغناء بطريقة غير مقصودة!

لاعب الزعيم يقضي إجازته حاليًا في البرازيل، بعد نهاية دوري روشن السعودي، مطلع الأسبوع الماضي، قبل أن يعود مجددًا للانتظام في معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل.

ونشر ميشايل فيديو، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يقوم بالغناء على عزف "الجيتار"، رفقة أحدهم، وهو ما أعاد حساب "ViVA__SPORT" المهتم بالكرة البرازيلية نشره، ليتفاعل الجمهور بشكل كبير معه.

الغالبية اتفقت أن صوته أفضل من صوت تاليسكا، ومنهم من توقع أنه يحضر نفسه لحفل مصغر هو الآخر، لكن بالطبع ما هو إلا لحظة استمتاع بالإجازة، ولا يخطط لاعب الزعيم للسير على خطى لاعب العالمي، خاصةً وأنه تحدث أكثر من مرة عن أنه لا يعرف إلا عشق كرة القدم.

جدير بالذكر أن الهلال اختتم الموسم محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، وخرج ببطولة وحيدة الموسم الجاري هي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما خرج النصر وصيفًا في الدوري المحلي، ولم يحصد أي بطولة.