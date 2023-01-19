خطط رونالدو للاعتزال مهددة بسبب فشله في العثور على طباخ!

هل يجد رونالدو طباخًا يستطيع تقديم ما تريده عائلته؟

Shahid

يخطط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، لحياته بعد اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، حيث يقوم ببناء منزلًا له ولعائلته في منطقة ريفيرا البرتغالية بمدينة لشبونة، ولكن هذه الخطة لم تكتمل بعد!

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وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رونالدو يقوم ببناء منزلًا له ولعائلته بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني في مدينة ريفيرا، سيكون جاهزًا في شهر يونيو القادم.

وأطلق على القصر اسم منزل كريستيانو بعد الاعتزال، حيث سيكون سكن عائلته الرئيسية بعدما يُعلن عن تعليق حذاءه، والذي كان يخطط له في الصيف المقبل.

الأمر الذي قد يفسد خطط رونالدو، هو بحثه عن طباخ ماهر، سيحصل شهريًا على راتب قدره 4800 جنيه إسترليني، يستطيع تحضير السوشي والوجبات الأخرى التي يفضلها النجم البرتغالي، لأن هذا الأمر يسبب له صداعًا في رأسه.

رونالدو له بعض الأطباق الخاصة التي يفضّلها، حيث كشفت عن ذلك أمه دولوريس أفيرو، وأكدت على أنه طبق برتغالي تقليدي، مصنوع من سمك القد والبطاطس والبيض.

Shahid