خطة مشتركة تنقل ميسي وسواريز إلى فريق واحد

النادي المحتمل للثنائي بدأ التحركات بالفعل

يستعد المهاجم الأورجوياني لويس سواريز، للبقاء مع نادي أتلتيكو مدريد لمدة عام إضافي بعد نهاية عقده مع الفريق الإسباني.

سواريز وقع على عقد لمدة موسمين مع أتلتيكو في صيف عام 2020، وكانت صفقة ناجحة ساهمت في فوز الفريق ببطولة الدوري.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن اللاعب يرغب في الاستمرار لمدة موسم آخر بأوامر من المدرب دييجو سيميوني.

ويشعر اللاعب بأنه يمتلك القوة الكافية للمنافسة على أعلى مستوى ممكنة، لما بعد كأس العالم في قطر 2022، وهي المسابقة التي من المتوقع أن ينهي بعدها مسيرته الدولية.

وفي حالة تجديد سواريز مع أتلتيكو، فإن كل شيء يشير إلى نهاية مسيرته مع النادي بعد انتهاء موسم 2022/2023.

صحيفة "سبورت" الإسبانية تحدثت عن المصادفة بانتهاء عقد سواريز مع أتلتيكو، في نفس توقيت نهاية عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان.

وأكدت أن هذا يلفت الأنظار نحو المشروع المشترك لميسي وسواريز في اللعب بالدوري الأمريكي معًا، في السنوات الأخيرة من مسيرتهما الكروية.

وأوضحت أن نادي إنتر ميامي الأمريكي، هو الفريق الذي بدأ التحركات بالفعل للتعاقد مع الثنائي في صيف عام 2023.

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يذكر أن سواريز البالغ من العمر 34 سنة، سجل 5 أهداف في 11 مباراة لعبها مع أتلتيكو هذا الموسم.