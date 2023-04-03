خطة مبتكرة من برشلونة لتمويل حلم عودة ليونيل ميسي!

برشلونة يبحث عن حلول مبتكرة لتمويل عودة ليونيل ميسي إلى الفريق..

بعد عامين من رحيله عن نادي برشلونة الإسباني بسبب الفشل في تجديد عقده، أصبحت عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ملعب "كامب نو" أقرب من أي وقتٍ مضى.

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسط تكهنات بأن تجديد العقد أصبح معقدًا للغاية.

برشلونة اعترف باهتمامه باستعادة ميسي من جديد، ويأتي ذلك في ظل زيادة الضغط على الأرجنتيني من جمهور ملعب "حديقة الأمراء" الذي أصبح يطلق صافرات الاستهجان على ميسي باستمرار.

ومن أجل تحقيق حلم عودة ميسي، ادعى الصحفي الإسباني جيرارد روميرو المقرب من إدارة برشلونة أن "البلوجرانا" يعمل مع رعاة مهمين من أجل السماح بإعادة توقيع ميسي دون انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف.

يمكن للمستثمرين المساعدة في جعل هذه الخطوة ممكنة من خلال الموافقة على صفقات من شأنها زيادة الراتب الأساسي المنخفض للأرجنتيني عبر حصوله على حصة من الأرباح التجارية التي يساعد في تحقيقها.

يقال إن برشلونة واثق من إمكانية إبرام صفقة تناسب جميع الأطراف، مع تزايد الثقة داخل كامب نو في أن ميسي يمكنه أن يعود إلى بيته لإنهاء مسيرته هناك.