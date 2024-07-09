"هذه كانت خطة ساوثجيت" .. فودين يتبرأ من اتهامه بالهروب أمام سويسرا!

نجم إنجلترا ينفي تهربه من واجبه في اليورو

رد فيل فودين، نجم منتخب إنجلترا، على اتهامه بالتهرب من تنفيذ ركلات الترجيح، خلال مباراة سويسرا في "يورو 2024".

وتأهل منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا، بعد الفوز على سويسرا بركلات الترجيح (5-3)، عقب انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، ليضرب موعدًا مع هولندا في المربع الذهبي.

وادعى بعض المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي، أن فيل فودين لم يرغب في تنفيذ ركلة جزاء، وبالتالي تم استبداله في الوقت الإضافي ليحل محله ترينت ألكسندر أرنولد وينفذ الركلة بنجاح.

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وفي حديثه إلى "TalkSPORT"، قال فودين: "كنت سأنفذ ركلة الترجيح لو كنت لا أزال في الملعب ولكن أعتقد أن هناك لاعبين يجيدون تنفيذها بانتظام مع أنديتهم لذا فمن المنطقي بالنسبة لهم أن يأخذوها".

وأضاف: "أعتقد أن هذا ما فعله جاريث ساوثجيت. وضع أفضل منفذي ركلات الجزاء على أرض الملعب، وأنا سعيد لأنه فعل ذلك الآن لأنه بالتأكيد كان في صالحنا".

وتابع فودين: "أشعر أن الأمر يتعلق بالثقة، إذا كنت تعتقد أنك ستسجل، فيمكنك بالتأكيد أن تسدد ركلات الترجيح".

وختم: "كما قلت، لم أكن لأمانع تنفيذ ركلة جزاء لو كنت لا أزال في الملعب ولكن ربما يكون هناك أفضل مني في تسديد ركلات الجزاء".