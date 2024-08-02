خطة خاصة لمبابي.. ريال مدريد يجهز مبابي من أجل السوبر الأوروبي!

ريال مدريد يضع خطة لمبابي...

بدأ أنطونيو بينتوس، رئيس الإعداد البدني في صفوف نادي ريال مدريد، العمل على تجهيز خطة خاصة، لكليان مبابي، المنضم حديثًا إلى صفوف الميرينجي، لتجهيزه كي يلحق بمباراة السوبر الأوروبي.

ومن المنتظر أن يستقبل ملعب وارسو الوطني في بولندا، يوم الأربعاء 14 أغسطس، مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد، بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وأتالانتا، بطل الدوري الأوروبي.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن بينتوس، سيبدأ العمل مباشرة مع مبابي، فور وصوله إلى معسكر الميرينجي في الولايات المتحدة الامريكية، للوصول إلى قمة لياقته البدنية قبل السوبر الأوروبي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي، سيصل إلى معسكر فريقه، خلال الأيام القادمة، ولكن من المتوقع عدم مشاركته في أي من المباريات الودية، وسيكون ظهوره الأول بقميص الميرينجي أمام أتالانتا.

ويطمح مبابي صاحب الـ 25 عامًا، للمشاركة في السوبر الأوروبي، لمحاولة تحقيق اول لقب قاري، مع الأندية في مسيرته بعد فشله في الحصول على أي لقب أوروبا، خلال سنواته مع باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة برشلونة، ثم تشيلسي، في مبارياته الودية بمعسكر الولايات المتحدة الامريكية، بعد خسارة اللقاء الودي الأول أمام ميلان، بهدف نظيف.