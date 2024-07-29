خطة ريال مدريد تجنّب إندريك فخ فيتور روكي مع برشلونة!

اللاعب يثق في قدرته..

يعتزم ريال مدريد تجنيب لاعبه الشاب البرازيلي إندريك المصير السيئ لمواطنه فيتور روكي مع برشلونة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن "روكي ألغى نصف إجازته الصيفية، وانتقل إلى مدريد مبكرًا للتأقلم على الأجواء في العاصمة الإسبانية، قبل أيام من خوض أول تدريب".

وأوضحت أن "روكي أراد أن يكون متاحًا منذ اللحظة الأولى للمدرب الإيطالي، من أجل المنافسة على دقائق في الثلث الهجومي الذي يضم فينيسيوس ومبابي ورودريجو وبراهيم دياز وأردا جولر"، مشيرة إلى أنه "واثق من فرصه في اللعب تدريجيًا".

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ويختلف إندريك كثيرًا عن زميليه فينيسيوس ورودريجو، حيث وصل كبطل للدوري البرازيلي (مرتين) ونجم لامع في البلاد، وله مكان أساسي مع المنتخب، وهو لم يتجاوز 18 عامًا، لذلك لن يقضي فترة تدريب في "كاستيا" بل سيكون جزءًا من الفريق الأول مباشرةً.

ولفتت إلى أن إندريك لا يريد أن يسير على خطى فيتور روكي، النادي الأبيض ليس في عجلة من أمره مع الجوهرة البرازيلية، وأنشيلوتي سيدير دقائق لعبه بحكمة خلال فترة الإعداد في الجولة الأمريكية".

وختمت: "لاعب برشلونة لا يحظى بثقة مدربه هانز فليك، وتم تسليم رقمه 19 إلى لامين يامال، وفي أول 6 أشهر بالنادي الكتالوني لعب 16 مباراة، مع مشاركتين فقط كأساسي (353 دقيقة)، وسجل هدفين، وفي هذه الفترة التحضيرية يتدرب مع الشباب، ويتم البحث عن مخرج له".