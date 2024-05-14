ماذا حدث في الثانية فجرًا؟

في خطة شريرة لتعقيد مهمة مانشستر سيتي في مواجهة مضيفه توتنهام اليوم الثلاثاء، أقدم عدد من مشجعي آرسنال على إطلاق الألعاب النارية شديدة الانفجار في محيط فندق إقامة فريق المدرب بيب جوارديولا.

ويتصدر آرسنال ترتيب البريميرليج برصيد 86 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي سيخوض مباراته المؤجلة أمام توتنهام اليوم، ويمني عشاق الجانرز أنفسهم بأن يتعثر السيتي الليلة، حتى يظلوا على قمة البريميرليج، وذلك قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن جماهير آرسنال أطلقوا الألعاب النارية المزعجة في الثانية صباحًا، لكن خطة إفساد ليلة لاعبي مانشستر سيتي لم تنجح، حيث لم تصل بعثة السيتيزنز إلى لندن مساء أمس، ولم يكن خبر وصولهم "سوى شائعة".

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وأوضحت أن "نزلاء الفندق الآخرين هم من تضرروا بالفعل بسبب الألعاب النارية، حيث استيقظوا على إنذار حريق بعد حوالي 45 دقيقة".

يشار إلى أن آرسنال سوف يستضيف إيفرتون في مباراة الجولة الأخيرة من البريميرليج، بينما يحل وست هام ضيفا على مانشستر سيتي.