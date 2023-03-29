"خطأ مطبعي بالتأكيد".. راتب خفيتشا كفاراتسخيليا الجديد يثير الجدل!

الجورجي أظهر أي جودة يمتلك هذا الموسم!

منذ بداية الموسم، يقدم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا مستويات مميزة للغاية مع نابولي الإيطالي، يقودهم بخطى ثابتة إلى تحقيق الدوري الإيطالي بعد سنوات طويلة من الغياب، وكذلك بات فريق ملعب دييجو أرماندو مارادونا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

أفادت تقارير إيطالية بأن كفاراتسخيليا البالغ من العمر 22 عامًا، اتفق مع إدارة نابولي على كل شيء حول إبرام عقد جديد مع فريق الجنوب، ولكن الراتب الذي تم الحديث عنه أثار الجدل إلى حد كبير.

وفقًا للصحفي "سانتا آوونا" الذي يعمل في موقع "فوت ميركاتو" فإن الراتب السنوي الإجمالي الذي سيتقاضاه كفاراتسخيليا مع نابولي في عقده الجديد سيكون 4 ملايين يورو فقط شاملة الحوافز والمكافآت، وأن هذا سيجعله يحصل أسبوعيًا على 67 ألف إسترليني فقط!.

العقد الجديد ينتظر أن يكون حتى عام 2928 وألا يشتمل على أي شروط جزائية من أجل ضمان عدم دفع أي نادٍ لقيمة الشرط الجزائي والحصول على الموهوب الجورجي.

راتب كفاراتسخيليا الضئيل مقارنة بما يقدمه في الميدان وحتى ما يحصل عليه لاعبون كثيرون في الدوري الإيطالي أثار حفيظة الكثير من الأنصار ودفعهم للسخرية، بعضهم قال: "سيتقاضى ضعف ذلك في إنجلترا".. والبعض: "وكيل جيد قد يجلب لهذا الشاب ضعف الرقم".. بينما ذهب آخرون إلى أن هذا الراتب "خطأ مطبعي!".