خطأ كتابي يثير السخرية من ريال مدريد على "تويتر"

النادي الملكي كان محل سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي!

تسبب خطأ كتابي في تعرض نادي ريال مدريد الإسباني للسخرية من قبل جماهير أندية عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

جاء هذا صباح السبت حيث أراد الحساب الفرنسي للنادي على موقع "تويتر"، أن يتقدم بالتهنئة للنجم ماركو أسينسيو بعيد ميلاده الـ ٢٧.

وقام الحساب بنشر صورة لأسينسيو وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا الأخيرة التي حققها في باريس في الموسم الماضي ضد ليفربول، لكن عند كتابة اسم اللاعب وبدلًا من وضع الحساب الخاص به تم وضع حساب زميله في الفريق ميليتاو.

الخطأ قد يكون قد حدث بسبب أن عيد ميلاد أسينسيو يتزامن مع عيد ميلاد ميليتاو، حيث كان الاحتفال بالبرازيلي الأسبوع الماضي، بالتحديد في الـ 18 من يناير.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد خسر نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بثلاثة أهداف لهدف وحيد، وهي البطولة التي أقيمت في السعودية.