خطأ كاد يتسبب في أزمة كبيرة .. الكشف عن كواليس مشكلة إيقاف البليهي!

تعرف على ما حدث وكاد أن يتسبب في أزمة بشأن علي البليهي

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انتشرت بعض الأخبار قبل مباراة الهلال السابقة أمام الأخدود في دوري روشن السعودي، أكدت على أن مشاركة علي البليهي مدافع الزعيم في تلك المواجهة ليست نظامية، بسبب تراكم البطاقات، ولكنه شارك بشكل طبيعي.

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وظهر البليهي في مباراة الهلال أمام الأخدود بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والتي فاز بها الزعيم بثلاثية دون رد، ليتم الإعلان بعدها عن أن مشاركته نظامية ولا مشكلة فيها.

وكشف الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان عبر برنامج "الديوانية" عن كواليس تلك الأزمة، حيث أكد على أن الهلال تفاجأ بأن رابطة دوري روشن، قامت بإضافة بطاقة صفراء للبليهي في مباراة الفيحاء، على الرغم من أنه لم يحصل على أي بطاقات في تلك المواجهة.

وأضاف الرزيحان: "بعدما عاد الهلال إلى السجلات الموجودة والإيميلات، وجد أن البليهي لم يحصل على بطاقة صفراء في مباراة الفيحاء، ليُرسل إلى الرابطة خطابًا يُفيد بأن هناك خطأ في لقاء الفيحاء".

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واختتم بندر تصريحاته قائلًا: "الرابطة قامت بمراجعة (الاسكور شيت) الخاص بالمباراة، ووجدوا أن هناك خطأ من مدخل البيانات، وتم تعديله على الفور، لتُصبح مشاركة البليهي أمام الأخدود نظامية".

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