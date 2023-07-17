خطأ فادح .. الدوري الأمريكي يحرج سيرجيو بوسكيتس بطريقة صادمة!

ماذا حدث؟

تعرض سيرجيو بوسكيتس، نجم فريق برشلونة السابق لموقف محرج من جانب حسابات الدوري الأمريكي بعد انتقاله رسميًا لصفوف فريق إنتر ميامي.

وانضم بوسكيتس إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مؤتمر تقديمهم الرسمي للجماهير ووسائل الإعلام في ميامي مساء أمس الأحد، ووقع نجم إسبانيا على عقد حتى عام 2025.

ورحب حساب الدوري الأمريكي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالنجم بوسكيتس عن طريق نشر صورة بالخطأ لزميله السابق في المنتخب الإسباني ألفارو أربيلوا.

وتم ملاحظة الأمر من جانب المشجعين على "تويتر" ليتم إصلاح الخطأ سريعًا بنشرهم صورة جديدة لبوسكيتس، وتعليق "لماذا يبدوا أربيلوا وبوسكيتس متشابهين جدًا .. المشرف بحاجة إلى نظارات جديدة".

وعلق بوسكيتس، على انتقاله لإنتر ميامي قائلًا: "هذه فرصة خاصة ومثيرة أنا متحمس للغاية لاغتنامها، أتطلع إلى هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي لقد تأثرت بالنادي عندما جئت مع برشلونة العام الماضي والآن أنا سعيد ومستعد لتمثيل النادي بنفسي".