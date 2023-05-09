خطأ ساذج من نجم الأهلي أمام العربي.. "وضع قدمًا خارج النادي؟"

ارتكب خطأ ساذجًا، قد يؤدي إلى طرده من النادي الأهلي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023..

shahid

يومًا بعد آخر، يضع محمد الربيعي، حارس مرمى النادي الأهلي، قدمًا خارج أسوار الفريق الأول لكرة القدم؛ خاصة بعد العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، مجددًا.

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الربيعي كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى نادي الهلال، في وقتٍ سابق، إلا أنه فضل تجديد عقده، والبقاء مع الأهلي؛ حتى بعد الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

ولكن في الفترة الأخيرة.. أصبح الربيعي يتعرض لانتقادات عنيفة للغاية من الجماهير الأهلاوية؛ وهو ما تأكد بعد الخطأ الساذج الذي ارتكبه في مباراة الراقي والعربي، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري.

وفي الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول وعندما كان الأهلي متقدمًا (1-0)، ترك الربيعي، الكرة من يده بشكل غريب؛ لتصل إلى مهاجم العربي فيوكس آبلاي، الذي كاد أن يسجل هدف التعادل لفريقه.

وقام حارس الأهلي الشاب من ناحيته، بعرقلة آبلاي قبل تسجيل الهدف؛ ليحتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء للعربي، مع طرد ضد الربيعي؛ وسط غضب كبير من الجماهير، التي طالبت بالاستغناء عنه، والتعاقد مع اسم كبير، بدلًا منه.

Shahid