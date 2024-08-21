قبل مباراة سيرفيت..

تعرض مدافع تشيلسي الجديد توسين أدارابيو، لموقف محرج بعدما تم استبعاده (بخطأ إداري) من قائمة النادي اللندني لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وأعلن المدير الفني الجديد لتشيلسي، إنزو ماريسكا، قائمة الفريق لخوض مواجهة سيرفيت السويسري في ذهاب الدور التأهيلي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

واستبعد ماريسكا من القائمة كلًا من "رحيم سترلينج وبن تشيلويل وويسلي فوفانا وتوسين أدارابيو (المنضم من فولهام)".

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وحسب "بي بي سي"، فقد أرسل تشيلسي قائمة من 21 لاعبًا أمس الثلاثاء إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكنه فوجئ بعدم وجود اسم أدارابيو بسبب خطأ إداري، علمًا بأنه كان ضمن القائمة، قبل أن يتم تصحيح الأمر وإدراج اسمه.

ويحل نادي سيرفيت ضيفًا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج مساء غدٍ الخميس، بعد انتقاله إلى منافسات دوري المؤتمر بسبب الخسارة أمام سبورتنج براجا البرتغالي في الدور التأهيلي للدوري الأوروبي.