خطابان وراء رفض احتجاج الأهلي وطلبه إعادة مواجهة ضمك

الأهلي خسر نقطتين أمام ضمك

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن خطابين وصلا لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانا خلف رفض احتجاج النادي الأهلي على هدف ضمك خلال المباراة التي جمعت الطرفين في ثالث جولات الدوري السعودي.

المباراة كانت قد شهدت حالة جدلية، إذ أحرز ضمك هدف التعادل بعد تقدم الأهلي مباشرة ولكن الإعادة التلفزية أظهرت عدم مغادرة كامل لاعبي الأهلي لنصف ملعب ضمك عند تنفيذ ركلة البداية بعد إحراز الهدف الأهلاوي.

إدارة النادي الأهلي رأت أن هذا الخطأ فني من جانب الحكم ماجد الشمراني يستوجب إعادة اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، ولذا طلبت إعادة المباراة أو جزء منها مع عدم احتساب الهدف، لكن الاتحاد السعودي قبل الاحتجاج شكلًا ورفضه موضوعًا يوم أمس الجمعة.

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الرياضية أوضحت أن خطابين وصلا اللجنة خلف هذا القرار، الأول كان من لجنة الحكام السعودية نفى تمامًا ارتكاب الحكم لخطأ فني يستوجب إعادة المباراة، وقد جاء ذلك الخطاب ردًا على خطاب سابق من لجنة الانضباط للاستفسار حول الأمر.

الخطاب الثاني جاء من جهة دولية وهي المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB" وهو أعلى سلطة تشريعية في اللعبة، إذ تلقت اللجنة نسخة من مخاطبة بين لجنة التحكيم والمدير الفني للمجلس أفاد الأخير خلالها أن الحكم الشمراني لم يقع في خطأ فني.

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