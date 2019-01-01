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الدوري الأوروبي

خطأ جغرافي يحرم مشجعين لبنفيكا من حضور مباراة فرانكفورت

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موقف غريب تعرض له عدد من مشجعين بنفيكا قبل مباراة فرانكفورت

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تعرض عدد من مشجعين بنفيكا لموقف غريب أثناء محاولاتهم حضور مباراة فريقهم أمام فرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

فرانكفورت قلب الطاولة على بنفيكا وحوّل خسارته ذهابًا 4-2 لفوز في الإياب بثنائية نظيفة ليتأهل لنصف النهائي.

وحاول عدد من الجمهور السفر إلى ألمانيا لمتابعة المباراة من الملعب ولكن بدلًا من التوجه إلى مدينة فرانكفورت ماين سافروا إلى مدينة فرانكفورت أوير والتي تبعد عن الملعب نحو 6 ساعات بالسيارة.

وحينما وصل الجمهور إلى المدينة فشل في إيجاد الملعب ليكتشف بعد ذلك الخطأ وصعوبة اللحاق بالمباراة.

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وقررت المجموعة السفر إلى برلين ومتابعة المباراة في أحد الحانات بعد الفشل في حضور اللقاء من الملعب، كما نشروا تفاصيل الرحلة عبر حساب أحدهم بموقع إنستجرام.

جدير بالذكر أنّ بنفيكا يتصدر ترتيب الدوري البرتغالي بالتساوي في النقاط مع بورتو بعد مرور 29 جولة.

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