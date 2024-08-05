من هؤلاء! .. خصوم تشيلسي المحتملين في دوري المؤتمر يشعلون سخرية الجمهور

الفريق الإنجليزي ينتظر القرعة لتحديد خصمه القاري

تُجرى اليوم قُرعة الدور الفاصل في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2024-2025 والتي يُشارك فيها تشيلسي الإنجليزي.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي تقريرًا حول آلية إجراء القرعة تضمن إبراز الخصوم المحتملين للبلوز في تلك المرحلة، والذين أثاروا سخرية المشجعين عبر السوشيال ميديا.

تشيلسي متواجد في المجموعة الثالثة، ومن المفترض أن يُواجه فريقًا من الفائز بين ماريبور السلوفيني وفويفودينا الصربي، أو الفائز بين براجا البرتغالي وسيرفيت السويسري، أو المتأهل بين سبارتاك ترنافا السلوفاكي وفيسكا كراكوف البولندي، أو المتأهل بين باكشي المجري ومورنار من مونتنيجرو، وأخيرًا الفائز بين باتريكس أتلتيك الإيرلندي وصباح من أذربيجان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجمهور استقبل تلك الأسماء بسخرية كبيرة، متسائلًا عن تلك الأندية وأين تقع في خريطة كرة القدم الأوروبية، وقد حظي تشيلسي بجزء كبير من تلك السخرية لاضطراره خوض مثل تلك المباريات بدلًا من مواجهة ريال مدريد وميلان وبايرن ميونخ وغيرهم من عمالقة القارة العجوز.

يُشار إلى أن تشيلسي احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الماضي وقد كان ينتظر فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايد في كأس الاتحاد الإنجليزي لضمان تأهله إلى مسابقة الدوري الأوروبي، لكن العكس ما حدث وخطف الشياطين الحُمر لقب الكأس وبطاقة التأهل رغم حلولهم في المركز الثامن من جدول الدوري.