خصم النقاط والهبوط لا يكفيان .. كارثة كبرى تنتظر مانشستر سيتي إذا ثبتت إدانته في قضية الـ115 تهمة

الخصوم في البريميرليج يتربصون

دخل عملاق الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، نفقًا مظلمًا في ظل اتهامه بارتكاب انتهاكات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف.

النادي الإنجليزي الحاصل على لقب البريميرليج في آخر 4 نسخ، يواجه 115 تهمة مختلفة بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، حيث بدأ التحقيق معه هذا الأسبوع ومن المقرر أن تستمر الإجراءات لمدة شهرين، قبل أن يتم إصدار الحكم النهائي في القضية بمطلع عام 2025.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "تليجراف"، أن مانشستر سيتي يواجه خطرًا داهمًا بالطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز وكافة المسابقات المحلية والقارية، إذا ثبتت إدانته بارتكاب انتهاكات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف.

TOD

وأشارت إلى أن السيتي سيكون معرضًا لخطر الاستبعاد من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة أيضًا، مع توقعات بأن يكون غير قادر على الاستمرار في اللعب بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية كذلك.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن منافسي السيتي في البريميرليج لا يعتقدون أن خصم النقاط لمرة واحدة سيكون عقابًا كافيًا، إذا تم إدانتهم بارتكاب الغالبية العظمى من الجرائم الـ115.

واستعرضت "تليجراف" عددًا من اللوائح والقواعد المنظمة لمشاركة الأندية في بطولات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، تؤكد عدم جواز مشاركة نادٍ مستبعد من البريميرليج في البطولتين المحليتين.

ونوهت إلى أن القواعد التي تحكم دوري أبطال أوروبا في هذا الشأن هي أكثر تعقيدًا، حيث تحتاج الفرق إلى ترخيص من اليويفا للعب في المسابقات الأوروبية.

يذكر أن آخر مرة لعب فيها مانشستر سيتي في دوري "تشامبيونشيب" كانت عام 2001/2002، وبعدها عاش الفريق طفرة غير مسبوقة، بالحصول على لقب البريميرليج 8 مرات منذ موسم 2011/2012 وحتى الآن.