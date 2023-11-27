الجيل الجديد يجب أن يظل مهتمًا بكرة القدم....

بوروسيا دورتموند، فريق كبير بقاعدة جماهيرية كبيرة، وتاريخ ملئ برحلات النجاح والفشل ثم النجاح، ولكن في الوقت الحالي يمر الفريق بمرحلة ليست الأفضل على الإطلاق مما تسبب في غضب الجمهور من الإدارة.

وأجرى كارستن كريمر، الرئيس التنفيذي للفريق الألماني حديثًا صحفيًا للحديث حول بعض الأمور التي تخص الفريق، وقال: "يجب أن تظل كرة القدم في المتناول وبأسعار مقبولة".

وتابع: "لدينا في دورتموند 28000 تذكرة بأسعار معقولة أكثر من أي فريق آخر في ألمانيا، متوسط سعر التذكرة 15 يورو بما في ذلك النقل المجاني باستخدام وسائل النقل العام".

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وتابع: "كرة القدم لها علاقة كبيرة بالثقافة والتقاليد، فمثلًا خصمنا الحقيقي ليس ريال مدريد ولكن نتفليكس، أو أي نشاط ترفيهي آخر علينا أن نتأكد أن الجيل الجديد سيظل مهتمًا بكرة القدم".

ومن أهم أسباب هجوم جمهور دورتموند، على إدارة فريقه هو التفريط في لاعبي الفريق، وبهذا الصدد قال كارستن: "لقد رحل بيلينجهام وهالاند، إلى فريقين من أفضل فرق العالم، وليسوا منافسين مباشرين".

وأكمل: "أطلب من الجماهير أن تثق بنا، لدينا طموحات كبيرة ولا نسعى فقط للوصلو إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا".