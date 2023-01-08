خسروا النقاط والأموال .. جماهير ريال مدريد مستاءة من مقاعد ملعب فياريال

جماهير الملكي عانت في ملعب لا سيراميكا.

شهدت مواجهة فياريال أمام نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني حدثًا تسبب في استياء جماهير النادي الملكي التي حضرت في ملعب الغواصات الصفراء.

فبحسب ما نقلت صحيفة "آس"، فقد عانت غالبية الجماهير من عدم القدرة على متابعة المباراة بشكل جيد طوال أحداثها منذ البداية وحتى آخر لحظة.

السبب في ذلك أن النادي صاحب الأرض قد خصص مقاعد سيئة للغاية لجماهير الضيوف في أعلى المدرج خلف إحدى شاشات الملعب..

وبسبب وجود الشاشة وأعمال الصيانة في ذلك الجزء من الملعب فقد حُجبت الرؤية عن بعض الأجزاء من أرض المواجهة، بالإضافة إلى ذلك تواجدت الجماهير خلف قفص زجاجي حجب الرؤية بسبب انعكاس صورة المدرجات فيه بسبب اتجاه ضوء الشمس.

جدير بالذكر أن قيمة التذكرة الواحدة لجماهير الضيوف في تلك المواجهة التي فاز فيها فياريال بهدفين لهدف وحيد كانت 60 يورو.