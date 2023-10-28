بعدما خسره الاتحاد في الصيف .. نجم هولندا يتلقى عرضًا سعوديًا جديدًا و"أبوابه مفتوحة"

حاول الاتحاد ضمه بدلًا من جوتا وفشل، فهل تفلح محاولات السعودية هذه المرة مع نجم هولندا؟

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لا ضرر من المحاولة من جديد مع بعض الأسماء التي استعصت على الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الماضي، خاصةً وأن دوري روشن أصبح جذابًا بصورة أكبر مع استقدام أكثر من نجم عالمي.

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السعودية خاضت في الصيف الماضي ميركاتو ضخم، صدم أندية أوروبا الكبرى، وأسفر عن التعاقد مع نجوم بحجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، الجزائري رياض محرز وغيرهم.

أما عن الشتاء المنتظر في يناير المقبل، فجاء اسم الهولندي ستيفن بيرجوين؛ جناح أيسر أياكس، من ضم الأسماء المتاحة حاليًا، بل وقُدم له عرضًا رسميًا بالفعل بحسب قناة "NOS" الهولندية.

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القناة الهولندية أكدت أن نادي الاتفاق السعودي قدم عرضه للاعب، موضحة أن الأخير لن يمانع الرحيل في ظل تذبذب الفريق في الموسم الجاري.

وأشارت "NOS" إلى أنها حاولت التواصل مع مسؤولي أياكس، لمعرفة تعليقهم على العرض السعودي، لكن الجميع رفض التعليق، أما وكيل بيرجوين "ناثان فان كوبيرين" فلم يكن متاحًا من الأساس.

صاحب الـ26 عامًا كان ضمن الخيارات المتاحة أمام اتحاد جدة لضمه في الصيف بحسب الصحفي في صحيفة "الشرق الأوسط" سعد السبيعي وقتها، بعدما لم يقدم الجناح البرتغالي فيليبي جوتا الأداء المنتظر منه، لكن لم يفلح في إتمام المفاوضات قبل انتهاء الميركاتو.

يشار إلى أن الجناح الهولندي يجيد اللعب على كلا الطرفين، بجانب مركز المهاجم الصريح، وكان قد انضم لأياكس في صيف 2022 قادمًا من توتنهام الإنجليزي بعقد يمتد لنهاية موسم 2026-2027.

وخلال الموسم الجاري، شارك قائد أياكس في عشر مباريات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

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