"سنرى ماذا سيفعل ميسي" .. سكالوني يزيد الغموض حول مستقبل ليونيل

ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين غاضب!

أعرب ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني عن غضبه من الاتهامات التي تم توجيهها له ولفريقه بأنهم لا يعرفون كيف يحققون الفوز بطريقة فيها أخلاق رياضية.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بنصف نهائي كأس العالم، وقال سكالوني: "لعبنا بالطريقة التي توجب علينا أن نلعب بها، كلا الفريقين فعل ذلك وهذه هي كرة القدم، وتلك الأمور تحدث فيها، ولذلك هناك حكام".

وأضاف: "لكن يجب أن نضع حدًا لفكرة أننا لا نعرف كيف نربح بشكل أخلاقي، لقد حققنا كوبا أمريكا على البرازيل بروح رياضية كبيرة، وخسرنا من السعودية وأظهرنا ذلك من جديد".

وعن وضع ميسي بعد كأس العالم: "سنرى إذا ما كان سيقرر الاستمرار أم لا، وإذا ما كنا سنستمر في الاستمتاع بمشاهدته يلعب كرة القدم".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني سيواجه نظيره الكرواتي مساء الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم ويلعب الفائز منهما أمام المغرب أو فرنسا في النهائي.