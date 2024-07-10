"خسرت نصف النهائي للتو".. سؤال يفجر غضب ديشان بعد الإقصاء من اليورو!

ماذا قال المدرب الفرنسي؟

أعرب ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، عن غضبه بعد الخسارة أمام منتخب إسبانيا (2-1) أمس الثلاثاء في نصف نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وتقدم المنتخب الفرنسي بهدف في الدقيقة الثامنة على ملعب أليانز أرينا، قبل أن يقلب الإسبان الطاولة بثنائية لامين يامال وداني أولمو في الدقيقتين 21 و25.

وواجه ديشان أسئلة حتمية حول ما إذا كان يتوقع البقاء في قيادة الديوك، في ظل استمرار عقده حتى صيف 2026، وذلك بعد الأداء الباهت في يورو 2024، فأجاب: "لقد خسرت للتو نصف النهائي، أنت تعرف كيف يفكر رئيس الاتحاد، ربما لم يكن يجب عليك حتى طرح هذا السؤال".

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وأضاف: "لقد واجهنا نسخة جيدة جدًا لمنتخب إسبانيا، هناك أمور كان علينا أن نقوم بها بصورة أفضل، أنا لن أبحث عن أعذار لكننا لم نبدأ التحضيرات للبطولة بوجود تشواميني وأوباميكانو".

ختم: "سجلنا أولًا لكن إسبانيا تمتلك الكثير من الجودة، لا يمكنني لوم اللاعبين على أي شيء، رغم أن أغلبهم لم يقدم 100% من مستواه لأسباب مختلفة".