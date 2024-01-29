خسرت آسيا فلسطين .. وفقدت قطر نجمها في "الليلة العصيبة"!

كاد الفدائي أن يحرج الأدعم، ولكن!

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تعلم ما هو أسوأ شيء في كأس آسيا قطر 2023؟!، ربما ليس هناك أسوأ من كثرة المواجهات العربية، فرغم متعتها الفنية إلا أن ضرورة وداع منتخب عربي من تلك الديربيات في الأدوار الإقصائية هو ما يحزننا..

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ظُهر اليوم ودعنا المنتخب العراقي لصالح نظيره الأردني، ومساءً ها نحن نودع الفدائي الفلسطيني بعد الهزيمة أمام المنتخب القطري بثنائية مقابل هدف وحيد، في دور الـ16.

الفدائيون تقدموا أولًا بهدف عدي الدباغ في الدقيقة 37، فيما تعادل حسن الهيدوس للأدعم في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يحرز أكرم عفيف هدف الفوز للعنابي مع بداية الشوط الثاني من ضربة جزاء.

خسرت آسيا فلسطين!

لا ينكر أحد أن وصول الفدائي لدور الـ16 في حد ذاته إنجاز، ليس فقط للظروف التي تمر بها بلاده حاليًا، إنما حتى على مستوى المجموعة التي وقع بها، التي كانت تضم إيران والإمارات وهونج كونج، وفرض نفسه ضمن أفضل أربعة ثوالث من بين الست مجموعات.

كما لا ينكر أحد أيضًا أن المنتخب الفلسطيني كان يستحق العبور، بعدما أحرج أبطال القارة 2019 طوال شوط اللقاء الأول، ولولا قلة التركيز في بداية الشوط الثاني لما نجح الأدعم في خطف هدف الفوز بهذه السهولة التي فعل بها.

الفدائي تفوق في الـ45 دقيقة الأولى في الأداء بفضل تنظيمه الدفاعي الكبير وتقارب خطوطه، واستغلال المساحات في صفوف العنابي، الذي ربما "استهان" باللقاء في البداية، وأدرك خطوة الموقف في الشوط الثاني الذي استفاق به.

وأحرج الفلسطينيون القطريين بخمس تسديدات في الشوط الأول، منها ثلاثة على المرمى، مقابل واحدة فقط على المرمى من الأدعم، بجانب أن الأول له فرصة هدف محقق، لم يتم استغلالها.

حتى في الشوط الثاني ورغم الحديث عن الاستفاقة القطرية إلا أن الكفة كانت متقاربة حتى الدقائق الأخيرة، فللفدائي ست تسديدات مقابل خمس، وتقاسما النجاح في المواجهات الثنائية، بينما تفوقت فلسطين في المراوغات بنسبة 68.7% مقابل 33.3% فقط لقطر.

أما عن اعتبارنا أن آسيا خسرت فلسطين فربما تظنها مبالغة بحكم أن هذه المشاركة هي الثالثة لها في تاريخ البطولة، وفي كلتا النسختين الماضيتين ودعت من دور المجموعات..

لكن بالنظر للروح التي ظهر بها المنتخب الفلسطيني الليلة، والأداء الرائع الذي قدمه لاعبوه، فحتمًا خسرت آسيا الفدائي، بجانب الحضور الجماهيري الكبير الذي تحظى به مبارياته نظرًا لدعم مختلف الجماهير لهذا المنتخب العظيم، الذي أنجز رغم معاناته وتواضع الإمكانات.

نجم قطر الذي تفتقده في النسخة الحالية

معاناة الأدعم الليلة أمام فلسطين ليس فقط نظرًا للتنظيم الذي ظهرت به صفوف الثاني، إنما كذلك لتواضع أطراف الأول..

نسور فلسطين أغلقوا دفاعاتهم بشكل جيد، وبينما كان من المنتظر أن يخترق الأدعم من الأطراف، كانت أطرافه عاجزة، وهذا يجعلنا نتذكر المتألق عبدالكريم حسن؛ الظهير الأيسر الموقوف عن تمثيل منتخب بلاده منذ "الاستهانة" والسخرية بمشاعر الجماهير القطرية بعد وداع كأس العالم 2022.

لكن تواضع مستوى محمد وعد في الجهة اليسرى منذ بداية البطولة، يجعلنا نتحسر على خسارة عبدالكريم؛ أفضل لاعب في آسيا عام 2018..

وعد في الأساس يلعب مع فريقه السد في الدوري القطري في وسط الملعب في أغلب المباريات، بينما يعتمد عليه ماركيز لوبيز؛ المدير الفني لمنتخب قطر، في مركز الظهير الأيسر، ربما هذا يفسر تواضع مستواه في البطولة القارية.

يقدم وعد أداءً جيدًا من الناحية الدفاعية إلى حد ما، رغم عدم قوة المنافسين بالصورة التي تجعلنا نتمكن من تقييمه بشكل جيد، لكن بالنظر للجانب الهجومي فالتواضع هو عنوان مستواه مع مرور أربع مباريات من البطولة حتى الآن.

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فهل يعفو الاتحاد القطري لكرة القدم عن عبدالكريم حسن ويستكفي بعام واحد فقط تدهور به حال الأفضل في آسيا 2018 بعدما نبذه ناديه الأسبق السد كذلك، فرحل إلى الجهراء الكويتي في شتاء 2023 وفي الشتاء الحالي لبرسبوليس الإيراني؟! نأمل ذلك..

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