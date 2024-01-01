خسائر برشلونة في الانتقالات لا تنتهي .. رغم موافقة اللاعب النادي الكتالوني يخسر موهبة السويد!

موهبة جديدة تضيع من برشلونة...

تعمل إدارة برشلونة، على تدعيم صفوف الفريق وفقًا للسياسة الجديدة للنادي، بسبب الأزمة المالية، إذ تسعى الإدارة على التعاقد مع أفضل المواهب الأوروبية، وبكل تأكيد السويدي لوكاس بيرجفال واحد من تلك المواهب.

وبسبب الأزمة المالية، ومع وصول ديكو في منصب مدير رياضي، اتجه برشلونة، إلى تغيير سياسته في فترات الانتقالات بالتعاقد مع لاعبين بأسعار منخفضة، بسبب اقتراب نهاية عقودهم مع فرقهم.

بيرجفال صاحب الـ 18 عامًا يعتبر واحد من أفضل المواهب السويدية، ومع اقتراب عقده من نهايته مع فريق ديور جاردينز، فإن فريقه بدأ يفكر في بيعه، وأظهر برشلونة اهتمامًا للتعاقد معه.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة، اتفق مع اللاعب وكيل أعماله على إتمام الصفقة، ولكن مطالب فريق ديور جاردينز، مرتفعة للغاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق السويدي، قد يتخلى عن بيرجفال، مقابل 15 مليون يورو أو أكثر، بعدما رفض عرضًا من يوفنتوس الإيطالي بلغ 5 ملايين جنيه إسترليني، وفي ظل التنافس بين الفرق الأوروبية على ضم اللاعب.