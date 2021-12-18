خسارة تقدر بالمليارات .. لهذا السبب ترفض أندية الدوري الإنجليزي إيقاف المسابقة!

تعرضت رابطة الدوري الإنجليزي لانتقادات حادة بسبب رفضها فكرة إيقاف المسابقة في ظل تفشي فيروس كورونا، لكن يتضح أن الأمر خلفه ما هو أعظم، وهو خسائر مادية لا توصف.

وكانت 8 مباريات قد تم تأجيلهم هذا الأسبوع من مباريات الدوري الإنجليزي على إثر حالات كورونا المنتشرة في الأندية بصورة تشكل خطرًا على جميع من هم في المنظومة.

صحيفة "ذا صن" في تقرير لها أشارت إلى أن إيقاف الدوري الإنجليزي منذ عامين بسبب الكورونا بجانب إقامة المباريات بعدها دون جمهور، كلفهم 2 مليار جنيه استرليني مع خسائر بالملايين من خلف حقوق البث التلفزيوني.

كوابيس برشلونة وضحية أنشيلوتي والنني.. نجوم مهددون بالخروج في انتقالات يناير

ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الخسائر في حالة إيقاف المسابقة مرة أخرى هذا العام، لذلك فإن الرابطة ستقاتل على ألا تكرر مأساة 2020 بأي حال من الأحوال.

الأولوية للصحة والرفاهية، هكذا عنونت ذا صن، ولكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة وجود حلول تٌبقي الجماهير بالمدرجات وتستمر بها المنافسة بصورتها التقليدية.

وفي نهاية تقريرها، أكدت ذا صن على أن الاجتماع المزمع إقامته يوم الإثنين المقبل سيكون من أجل مناقشة "استمرار" البطولة وليس إلغائها أبدًا.

الجدير بالذكر أن مدرب ليفربول، يورجن كلوب، قد أكد على أهمية استمرار الدوري الإنجليزي مهما كانت الظروف، وشاطره الرأي غالبية مدربي البريميرليج.