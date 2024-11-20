بعد الخسارة التاريخية للمنتخب السعودي.. فلاته يوجه السؤال الصعب ويرفض إلقاء اللوم على أجانب دوري روشن!

ماذا قال؟

تتواصل تداعيات الخسارة التاريخية للمنتخب السعودي أمام إندونيسيا (2-0) أمس الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتلقى الأخضر الخسارة الأولى في تاريخه أمام إندونيسيا، في حلقة جديدة من النتائج السيئة للمنتخب، رغم تعيين جهاز فني جديد بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني.

ووجه أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" انتقادًا إلى الناقد الرياضي عبد الله فلاته: "للأسف يا فلاتة أنت متناقض، تتكلم عن مصلحة المنتخب، أن الأندية يجب أن تراعي هذه النقطة، وبنفس الوقت تقول إن بقاء الـ8 أجانب ضروري للأندية، 8 أجانب يعني زيادة الاحتياط يعني قلة المواهب ونرجع لنفس الدوامة نلوم المدربين!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلق فلاته: "لست صاحب قرار، القرار قائم، أنا إنسان واقعني أحب أن أتعامل مع الوضع القائم، وليس ما يجب أن يكون، أرى أن الأزمة في الاحتراف الخارجي".

وأضاف: "سمعنا كثيرًا أن هناك 13 لاعبًا مرشحين للاحتراف الخارجي، لماذا لم يحترف إلا لاعبيْن اثنين فقط، هل الأندية امتنعت أو المشروع توقف.. نحن نتحدث عن مصلحة كرة وطن".

وتعقدت حسابات السعودية في التأهل لكأس العالم 2026، حيث تتصدر اليابان ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، بينما تشتعل المنافسة على المركز الثاني، الذي يحتله منتخب أستراليا برصيد 7 نقاط.

وتتساوى كل منتخبات المجموعة المتبقية "إندونيسيا والسعودية والبحرين والصين" عند رصيد 6 نقاط، علمًا بأن الأول والثاني يتأهلان مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض الثالث والرابع تصفيات أخرى.