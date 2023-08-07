خسارة مانشستر سيتي أمام آرسنال في الدرع الخيرية لم تؤثر على جوارديولا..

رد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بذكاء بعد خسارة فريقه أمام آرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ويمبلي".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد المباراة، سُئل جوارديولا عن سبب خسارة مباراة الدرع الخيرية للمرة الثالثة على التوالي.

ورد جوارديولا قائلًا: "خسرنا ثلاث بطولات على التوالي في الدرع الخيرية؟ حسنًا نحن أبطال الدوري الإنجليزي في آخر ثلاث سنوات".

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مانشستر سيتي خسر مباراة الدرع الخيرية أمام ليستر سيتي في 2021 وليفربول في 2022، قبل أن يسقط أمام آرسنال مساء الأحد، لكنه في المقابل حقق لقب الدوري الإنجليزي في آخر 3 مواسم.

وأضاف جوارديولا عن أداء مانشستر سيتي: "لقد تصرف الفريق بشكل لا يصدق، في الشوط الثاني وخاصة في الدقائق الأخيرة، كان المهاجمون موجودين وضغطوا كثيرًا، وهذا أمر طبيعي".

وأكمل: "نحن لسنا في دوري السلة الأمريكي للمحترفين حيث يحصلون على ثلاثة أشهر للتعافي، هذا لا يحدث هنا، لم يحدث ذلك في المواسم الجيدة أو السيئة".

وأردف: "علينا أن نتكيف وهذا هو سبب دهشتي لمدى حسن تصرفنا، واجهنا فريقًا استثنائيًا، حدث ذلك في الموسم الماضي وحدث مرة أخرى".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا: "كنا قريبين وشعرنا بخيبة أمل بعض الشيء من النتيجة النهائية لكنها كرة القدم، لا يمكنك الفوز بأكثر مما فزنا، هذا مستحيل، لكن التحدي هو مدى جوعنا وإذا كانت لا تزال لدينا الرغبة في الدفاع عما فزنا به".