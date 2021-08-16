خسارة أرسنال تغضب الجميع.. رئيس رواندا يهاجم إدارة النادي "الفاشلة"

رئيس رواندا غاضب من خسارة أرسنال.

يبدو أن خسارة أرسنال افتتاحية الدوري الإنجليزي من الصاعد حديثًا برينتفورد خلقت حالة من الغضب والحزن عالميًا؛ فحتى رئيس رواندا عبر عن استيائه من الخسارة والأداء.

وخسر أرسنال في افتتاحية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" من الصاعد حديثًا برينتفورد بهدفين دون رد.

ماذا قال كاجامي عن خسارة أرسنال؟

عبر الرئيس الرواندي، بول كاجامي، عن غضبه لخسارة أرسنال، عبر حسابه الرسمي على تويتر.

في سلسلة تغريدات كتب كاجامي: "ماذا؟ هذه كرة قدم. خسارة لأرسنال من برينتفورد. برينتفورد يستحق الفوز. أرسنال وجماهيره لا يستحقون الاعتياد على ذلك. لا.. أقول هذا كوني واحد من كبار مشجعي أرسنال. التغيير استغرق وقتًا طويلًا".

What?? It's football,it's a loss of Arsenal at/to Brentford. Brentford deserved to win and they did. The game itself aside Arsenal and the fans don't deserve to kind of get used to this....NO !!! I say this as one of the big fans of Arsenal. The change has taken to long to come! — Paul Kagame (@PaulKagame) August 13, 2021

وواصل الرئيس كاجامي غضبه "المعاناة منذ عقد أو عقود، صعود وهبوط حتى الوصول إلى هذا النقطة. هل لا يوجد لدينا خطة فعلًا؟؟ نظرة واحدة على كيفية التعامل مع سوق الانتقالات لجلب لاعبين ينفذون ما يطب منهم. العقلية المُزعزعة لم تخلق تغييرًا".

It's been a struggle of about decade(s) -ups&downs-more downs until this point. Can't we have a plan that really works?? One part to look at is how we deal in the market- players we buy to execute the plan. The touch&go mentality does not bring change. — Paul Kagame (@PaulKagame) August 13, 2021

وتابع مشجع أرسنال "يجب ألا نخلق عذرًا لتقبل الوسطية. الفريق يجب بناؤه على عقلية الفوز الفوز الفوز. لذا حينما نخسر فلن يكون الأمر متوقعًا. متأكد أننا نعرف جميعًا من يقع عليهم اللوم. أتمنى أنهم يعرفون ذلك أو يتقبلون!".

It's been a struggle of about decade(s) -ups&downs-more downs until this point. Can't we have a plan that really works?? One part to look at is how we deal in the market- players we buy to execute the plan. The touch&go mentality does not bring change. — Paul Kagame (@PaulKagame) August 13, 2021

لماذا قد يكون كلام رئيس رواندا مهمًا؟

الرئيس الرواندي يُعرف نفسه دائمًا على أنه واحد من كبار مشجعي أرسنال.

ليس هذا فقط بل وقعت هيئة السياحة في روندا عقد رعاية مع الفريق اللندني منذ فترة، ووقتها اتهمته المعارضة في بلاده إنه وقع العقد كونه مشجعًا لأرسنال، لكن النتائج التي تلت الحملة السياحية لبلاده بعد العقد مع أرسنال كانت خيالية وبددت تلك الاتهامات.

ويحظى أرسنال بشعبية كبيرة في القارة السمراء التي لعب عدد من نجومها لأرسنال على رأسهم النيجيري نكونو كانو.

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