خزينة الاتحاد تتحمل 8.5 مليون ريال بسبب ثنائي الفرق العاطل

الثنائي الأجنبي يحصلان على مليون و700 ألف ريال من خزينة النادي بشكل شهري

كشفت تقارير صحفية سعودية عن صدمة لجماهير نادي اتحاد جدة السعودي، بعدما أفصحت عن الرواتب التي يحصل عليها الثنائي العاطل عن الفريق الصربي بريجوفيتش والبرازيلي جوناس.

وقالت صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها أن الثنائي الأجنبي يحصلان على مليون و700 ألف ريال من خزينة النادي بشكل شهري.

وأكدت الصحيفة أن الصربي بريجوفيتش يحصل على مليون و200 ألف ريال، فيما يتقاضى البرازيلي جوناس 500 ألف ريال شهريًا.

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وكشفت المصادر نفسها، أن الإدارة الاتحادية ستقوم بدفع رواتب اللاعبيْن بريجوفيتش وجوناس حتى شهر يونيو القادم، بعد استبعادهما من قائمة الـ30 لاعبًا في الفريق الأول.

ويصل إجمالي الرواتب الشهرية التي سيحصل عليها الثنائي بريجوفيتش وجوناس حتى نهاية الموسم الحالي 8 ملايين و500 ألف ريال، وفق الاتفاقية التي تمت مع إدارة النادي وتحفظ حقوق الأطراف كافة.

وكان الثنائي قد خرج من حسابات المدير الفني السابق تين كات وتمت الإطاحة بهم من القائمة الخاصة بالفريق ولكن عقودهم مازالت سارية.

يُذكر أن نادي الاتحاد يملك بطاقتي اللاعبين بريجوفيتش الذي تبقى في عقده 3 مواسم قادمة وفق العقد الذي تم توقيعه في عهد إدارة المهندس لؤي هشام ناظر مطلع عام 2019، فيما تبقى في عقد جوناس موسم رياضي واحد وفق العقد الذي تم توقيعه في عهد إدارة نواف المقيرن منتصف عام 2018.