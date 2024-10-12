نبأ سعيد للنادي الكتالوني..

يترقب نادي برشلونة بفارغ الصبر عودة لاعب الوسط جافي من الإصابة، وتسجيله في قائمة الفريق مرة أخرى؛ من أجل تحقيق انتعاشة كبيرة على الصعيد المالي.

وتعرض جافي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال تواجده مع منتخب إسبانيا في تصفيات كأس أمم أوروبا في نوفمبر الماضي، ما تسبب في غيابه عن برشلونة لمدة تقترب من عام.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن جافي سيعود إلى قائمة برشلونة مرة أخرى يوم 20 أكتوبر الجاري، حال عدم حدوث أي انتكاسات.

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وأضافت: "عودة جافي سوف تنعش خزائن النادي الكتالوني بنحو 6 ملايين يورو، حيث سيحصل عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نظرًا لأن إصابته جاءت مع المنتخب خلال فترة التوقف الدولي".

وتابعت: "يدفع الفيفا تعويضًا يوميًا 20 ألفا و548 يورو للبارسا، حيث تم تقسيمها على 4.6 مليون يورو حتى 30 يونيو 2024، والباقي (حوالي 1.68) لموسم 2024-25.

وحسب لوائح الفيفا، فإن التعويض يكون بحد أقصى 365 يومًا، علمًا بأنه يجب أن تكون الإصابة خطيرة بما يكفي لمنع اللاعب من اللعب لأكثر من 28 يومًا (بدء حساب التعويض).