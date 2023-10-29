خزائن برشلونة تنتظر صفقة ميلان .. انتقال قد ينعش الحالة الاقتصادية للفريق الكتالوني!

صفقة جديدة قد تأتي بالمفيد لبرشلونة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن خزائن برشلونة تستعد في الفترة المقبلة للانتعاش بمبلغ قيمته حوالي مليون و200 ألف يورو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن ميلان على وشك حسم صفقة انتقال اللاعب خوان ميراندا من صفوف ريال بيتيس لصالحه.

وأوضحت الصحيفة أن انتقال ميراندا سيكون مقابل حوالي ثلاثة ملايين يورو، يحق لبرشلونة الحصول على 40% منهم حال تم تنفيذ الصفقة بذلك الرقم.

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ومن المفترض أن يحصل برشلونة على ذلك المبلغ، نظير البند الذي يتواجد في العقد الخاص بانتقال ميراندا من صفوفه إلى ريال بيتيس.

جدير بالذكر أن الصفقة التي تمت في عام 2021 لم يحصد برشلونة منها أي قيمة مالية، حيث انتقل اللاعب بصفة مجانية تمامًا.