علي سمير

فيديو | "أمر طبيعي" .. فليك يحاول تهدئة الأوضاع بعد خروج يامال غاضبًا أمام فرانكفورت

المدرب الألماني يجد أن رد الفعل كان طبيعيًا

خرج هانز فليك مدرب برشلونة، من أجل الحديث عن كواليس خروج لاعبه لامين يامال غاضبًا، بعد تبديله في المباراة التي جمعت الفريق بآينتراخت فرانكفورت الألماني، في الجولة السادسة لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة فاز أمس، الثلاثاء، على فرانكفورت بهدفين مقابل هدف، حيث جاءت ثنائية الفريق الكتالوني عن طريق جول كوندي، بعدما تقدم الخصم بهدف في الشوط الأول.

يامال شوهد وهو في حالة غضب من تغييره في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، ونزول زميله روني بردغجي بدلًا منه، في الوقت الذي لم تكن قد حسمت فيه النتيجة.

وقال فليك إنه لا توجد لديه أي مشكلة مع غضب النجم الإسباني الشاب من تغييره، بل أكد على احترامه لرغبة اللاعب في إكمال المباراة حتى النهاية.

وفي هذا الفيديو، نستعرض أهم تصريحات المدرب الألماني عقب فوز فريقه الصعب على فرانكفورت، متطرًقًا إلى ما حدث مع يامال وحاول تهدئة الأمور..

الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت crest
آينتراخت فرانكفورت
فرانكفورت
أوجسبورج crest
أوجسبورج
أوجسبورج
الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
أوساسونا crest
أوساسونا
أوساسونا
إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0