بخرق البروتوكولات.. سيرجيو بوسكيتس يودع برشلونة على طريقته

القائد المغادر يرى المستقبل مشرقًا لبرشلونة

حمل الإسباني سيرجي بوسكيتس، قائد برشلونة، آخر ألقابه مع الفريق الذي لعب له طوال حياته؛ وداع كان متاحًا فيه أي شيء حتى خرق البروتوكولات والتحول لواحد من مشجعي البلو جرانا.

وتسلم بوسكيتس، قائد برشلونة، كأس بطولة الدوري الإسباني بعد خسارتهم من ريال سوسيداد 1-2، أمس السبت، على ملعب كامب نو.

ووضع بوسكيتس البروتوكولات جانبًا وقاد الاحتفالات وسط جمهور ببرشلونة بالغناء لفريقه وسط تحية زملائه له والغناء معه.

وتحدث سيرجي كذلك بدوره القائد وقال: "أشكر كل من هيكتور وأوبا وممفيس وبيكيه –رحلوا عن الفريق خلال الموسم- وكل من ساهد في تحقيق اللقب".

وواصل "أشكر كل فرد في الجهاز، من يعيشون في الظل لكنهم مهمين للغاية ويجعلوننا في أفضل حالة".

وتابع قائد برشلونة "أردنا الفوز بالألقاب وأن نكون فريق عظيم وجماهير عظيمة. شكرًا لدعمكم دونكم كان الأمر لن يصبح ممكنًا. في النهاية. ليس لدي شك في أنها البداية. فليحيا برشلونة فلتحيا كتالونيا".

وسيرحل بوسكيتس عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي بعد 15 سنة قضاها مع الفريق الأول للنادي الكتالوني.