خرج ولم يعد .. تشافي يفسر سبب منح لامين يامال الإذن بالذهاب إلى المرحاض أمام بورتو!

تشافي فسر التصرف الغريب من لامين يامال خلال مواجهة بورتو..

على الرغم من أنه كان يعيش الحلم بمشاركته التاريخية مع فريقه برشلونة الإسباني أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، إلا أن النجم الشاب لامين يامال قام بتصرف غريب للغاية خلال أحداث اللقاء.

يامال شارك أساسيًا للمرة الأولى مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، خلال المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "دو دراجاو" في مدينة بورتو، وهو الأمر الذي جعله أصغر لاعب يشارك كأساسي في تاريخ دوري الأبطال، بعمر 16 عامًا و83 يومًا، ليحطم رقمًا صمد قرابة 30 عامًا.

ورغم ذلك، ومع تقدم برشلونة بهدف وحيد جاء عن طريق فيران توريس، استغل يامال الفرصة للتوجه إلى المرحاض في الدقيقة 71، لكنه لم يعد أبدًا إلى الملعب.

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برشلونة لعب بعشرة لاعبين لمدة عشر دقائق تقريبًا، حتى قرر تشافي هيرنانديز تغيير يامال في الدقيقة 80 وإقحام ماركوس ألونسو بدلًا منه.

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وأوضح تشافي ما حدث مع لاعبه الشاب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حيث قال: "لامين يامال كان مريضًا، إنه يعاني من المرض، وكان يخبرني بذلك منذ فترة".

وأضاف: "لقد استفدت من الاستراحة لأطلب منه أن يكون سريعًا ويذهب إلى المرحاض، لكن في النهاية أخبروني أنه لن يتمكن من العودة إلى الملعب".

فوز برشلونة على بورتو رفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، ويبدو "البلوجرانا" متحكمًا الآن في بطاقة صدارة المجموعة.