"خذ العرض أو اتركه!".. مهلة نهائية لمانشستر يونايتد من أجل الرد على العرض القطري

الملاك المحتملون سئموا مماطلة يونايتد

تطورات هامة في ملف العرض القطري المقدم من قبل الشيخ جاسم بن حمد للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد، حيث يتضح الآن أن المالك المحتمل لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك.

قدم الشيخ جاسم عرضًا "خامسًا" لشراء مانشستر يونايتد، سيكون الأخير بوضوح، كما تؤكد صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وبدأت الأحاديث حول عملية الاستحواذ المحتملة في فبراير الماضي، والآن يبدو الأمر بوضوح أن على مانشستر يونايتد أن "يأخذ العرض أو يتركه تمامًا" والحديث هنا عن عائلة جلايزرز.

وبحسب ما أوردته "دايلي ميل" فقد حددت المجموعة القطرية المملوكة للشيخ جاسم موعدًا نهائيًا يوم الجمعة المقبل لقبول العرض، وحتى هذه النقطة سيظل العرض ساريًا، مع عدم إجراء مزيد من المفاوضات بينهما.

مانشستر يونايتد يتريث في محاولة لإلقاء نظرة على العرض المنافس من الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف، الذي قيل سابقًا إنه يتصدر الطريق لشراء يونايتد، ويُزعم أن عرضه سيسمح بالتدخل المستمر لعائلة جلايزر لفترة طويلة، مما أثار حفيظة مشجعي مانشستر يونايتد.