"خذلنا ميسي في برشلونة والرافعات غير مفيدة للمستقبل"

منافس برشلونة ينتقد قراره المثيل للجدل الصيف الماضي

يؤمن فيكتور فونت المرشح الرئاسي السابق لنادي برشلونة الإسباني، أن الرئيس الحالي جوان لابورتا كان عليه معاملة ليونيل ميسي بشكل أفضل.

ميسي رحل عن برشلونة في صيف عام 2021 بسبب أزمة تعاقدية ومالية مر بها النادي الكتالوني، لينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وقال فونت في تصريحات صحفية:"برشلونة لم يعامل ميسي بالطريقة الصحيحة التي يستحقها كشخصية تاريخية بالنادي، دعونا نأمل أن نتمكن من تحليل ما حدث بطريقة صحيحة، النوايا الحسنة وحفلات الشواء والعزيمة لا تفيد في مثل هذه الحالات".

وأما عن الروافع الاقتصادية التي قام بها لابورتا الصيف الماضي:"لقد تم إغلاق ما يسمى بالرافعات الاقتصادية دون خطة وبسرعة هائلة، ولكنها لن تساعد على نمو أصول النادي في المستقبل".

جدير بالذكر أن لابورتا الذي فاز على فونت بفارق يصل إلى 25% في انتخابات برشلونة، سبق أن أعرب عن رغبته في عودة ميسي للنادي رغم صعوبة حدوث ذلك في المستقبل القريب.