تسريبات خطيرة تكشف عن مدرب نادي النصر المحتمل

لا يزال ملف المدير الفني الجديد، يثير الجدل داخل نادي النصر؛ وذلك مع اقتراب انطلاق معسكر الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

أكثر اسم ارتبط بنادي النصر، في الأيام القليلة الماضية؛ هو البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق بوتافوجو البرازيلي، والذي قيل إنه أخبر إدارة ناديه، باستمراره وعدم الرحيل إلى قلعة العالمي.

لكن وحسب الإعلامي الرياضي فيصل الرقيبة، فإن كاسترو قادم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وكتب الرقيبة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الجمعة: "أحد النجوم البرازيليين السابقين في المملكة، وكيله تكلم معي؛ يقول: (كاسترو سأل اللاعب عن وضع الدوري السعودي، وشبه متفق معهم على القدوم)".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الوكيل لم يذكر له اسم النادي السعودي الذي سينضم إليه المدير الفني البرتغالي؛ إلا أنه يتوقع أن يكون النصر، الذي ارتبط به طوال الأيام الماضية.