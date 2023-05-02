خدعة من ناصر الخليفي؟ ليونيل ميسي أبلغ الإدارة بسفره للسعودية!

من المخطئ في أزمة ميسي وباريس سان جيرمان؟

كشف الصحفي مارتن أرفييلو، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حصل على إذن من إدارة نادي باريس سان جيرمان من أجل السفر إلى السعودية.

وقررت إدارة النادي الباريسي إيقاف ميسي لمدة أسبوعين وخصم هذه المدة من راتبه وإيقافه إيقاف كامل ومنعه من دخول النادي أو المشاركة في التدريبات، بسبب سفر اللاعب إلى السعودية صباح اليوم دون الحصول على إذن.

وقال أرفييلو، الذي يعمل في شبكة "ESPN" أن ميسي حصل على إذن من الإدارة وتم إعطاؤه الموافقة للذهاب وبعد إقلاع طائرة ميسي إلى السعودية قرر باريس تغيير الخطط واستدعوا اللاعبين لجلسة تدريب".

وكتب الصحفي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "حتى الآن لم يبلغ أحد بالعقوبة لميسي، وطلب ليو من باريس سان جيرمان الإذن بالسفر بسبب وجود أيام عطلة".

وتابع: "إذا تم فرض هذه العقوبة بشكل رسمي فسيكون هذا هو الوداع المتوقع، ميسي محترف مثالي".

وكان ميسي قد سافر إلى السعودية بسبب توقيعه عقود العمل كسفير للسياحة في المملكة العربية.