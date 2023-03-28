صديق ألفيش المقرب تواصل مع ابنة عم المدعية ضده..

مر أكثر من شهرين على احتجاز البرازيلي داني ألفيش في حبس احتياطي بتهمة الاعتداء جنسيًا على شابة في أحد الملاهي الليلية في مدينة برشلونة، ومنذ ذلك الوقت تظهر الكثير من المعلومات والتفاصيل حول القضية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نقلت عن أحد البرامج التلفزيونية أن برونو، صديق ألفيش المقرب، تواصل مع ابنة عم الضحية في اليوم التالي للأحداث.

برونو، الذي يعمل طاهيًا ويزور ألفيش أسبوعيًا في السجن، تواصل مع ابنة عم الضحية عبر رسائل تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وكتب برونو إلى ابنة عم الضحية: "لكن أصدقاء، أنا متواجد هنا، لقد أعجبت بك وبقريبتك، أنا دائمًا على استعداد لمقابلة أصدقاء جيدين"، لترد الشابة: "شكرًا جزيلًا لكم، وأيضًا سنة جديدة سعيدة".

وبالتأكيد سيكون تفسير هذه الرسائل مختلفًا بين دفاع ألفيش ومحامي الضحية، حيث يمكن أن يكون تفسيره من قبل الدفاع أن الأمور كانت طبيعية للغاية، وأنه في الوقت الذي جرت فيه تلك المحادثة، فإن قريبة الضحية كانت تعرف بالفعل ما حدث.

أما التفسير الذي يمكن أن يقدمه محامي الضحية هو أن ما فعله صديق ألفيش لم يكن سوى محاولة الاتصال والتقرب من الضحية من أجل معرفة ما إذا كانت تعتزم التقدم بشكوى في أي وقت.