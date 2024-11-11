"هناك خدعة".. تشكيك في إعلان برشلونة إصابة يامال لإبعاده عن منتخب إسبانيا!

ماذا قال راديو ماركا؟

أعلن برشلونة إصابة لاعبه لامين يامال، الذي غاب عن خسارة الفريق أمام ريال سوسيداد أمس الأحد، ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وجاء إعلان إصابة يامال ليربك حسابات منتخب إسبانيا، الذي كان قد قرر ضم اللاعب لقائمة لاروخا في فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال الصحفي إميليو بيريز في تصريح لراديو ماركا: "أعتقد أن هناك خدعة ما (وراء استبعاد يامال)، من أجل إراحة لاعب برشلونة، وإبعاده عن معسكر المنتخب".

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وعقب المباراة، قرر لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استبعاد يامال من معسكر التوقف الجاري، وضم بريان جيل لاعب جيرونا بدلًا منه.

وذكر برشلونة في بيان رسمي اليوم الإثنين، إن "الفحوصات الطبية أظهرت إصابة يامال في الكاحل الأيمن (إصابة من الدرجة الأولى" (ما يشير إلى غيابه بين أسبوعين و3 أسابيع).