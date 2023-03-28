ختامه ليس مسكًا .. السعودية تنهار للمباراة الثانية وتخسر أمام بوليفيا

خساراتان متتاليتان للمنتخب السعودي في أول معسكر بعد كأس العالم قطر 2022 والفوز التاريخي أمام الأرجنتين

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خسر المنتخب السعودي للمرة الثانية على التوالي وديًا خلال المعسكر الحالي، أمام المنتخب البوليفي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

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قبل مرور أول ربع ساعة من المباراة، وصل لاعبو بوليفيا لشباك الأخضر، بعد هجمة من الجهة اليسرى، ثم عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ليضع بعدها مارسيلو مورينو الكرة بسهولة في الشباك وسط غياب الرقابة الدفاعية.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق فقط، أدرك الأخضر التعادل من ضربة جزاء، احتسبت إثر لمسة يد، وسددها سالم الدوسري بنجاح.

وفي الدقيقة 67 من عمر المباراة، أضاف المنتخب البوليفي هدفه الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت يسار الحارس محمد العويس.

جدير بالذكر أن الأخضر خسر مباراته الأولى في هذا المعسكر قبل يومين أمام فنزويلا بثنائية مقابل هدف وحيد.

وتؤكد عديد التقارير أن لقاء الليلة هو الأخير للفرنسي هيرفي رينارد على رأس القيادة الفنية للسعودية، قبل أن يتجه لقيادة المنتخب الفرنسي للسيدات.

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