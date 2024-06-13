خبير الانتقالات يؤكد: أسطورة ألمانيا رفض الدوري السعودي!

النجم الألماني لا يخطط للعب في دوري روشن..

أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو ببعض التفاصيل المتعلقة بمستقبل النجم الألماني ماتس هوملز، نجم بوروسيا دورتموند الذي انتهى عقده مع النادي الأصفر.

وكتب رومانو المتخصص في سوق الانتقالات عبر "إكس": "لا يزال متوقعًا أن يغادر ماتس هوملز دورتموند لاعبًا حرًا هذا الصيف على الرغم من رحيل إيدن تيرزيتش".

وأضاف: "سيقيم هوملز كل خياراته في الأيام المقبلة مع إعطاء الأولوبية للأندية الأوروبية" في إشارة إلى عرض سعودي رفضه هوملز مؤخرًا.

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ذكر رومانو هذا صراجة في نهاية تغريدته حين أفاد: "لقد رفض هوملز بالفعل عرضًا من الدوري السعودي، ولا توجد هطط للعب هناك!".

وغادر هوملز دورتموند بعد تجربة طويلة على فترتين خاض فيهما 508 مباريات رفقة الفريق الأصفر، إضافة إلى 78 مباراة دولية رفقة المنتخب الألماني.