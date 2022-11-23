خبر سيئ لناديه القادم.. إيقاف كريستيانو رونالدو بسبب السلوك غير اللائق

تتوالى الصدمات على البرتغالي

تعرض كريستيانو رونالدو لغرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني وإيقاف مباراتين من قبل الاتحاد الإنجليزي بعد تحطيم هاتف محمول خاص بمشجع إيفرتون في واقعة شهيرة حدثت في النصف الثاني من الموسم الماضي.

واتُهم اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا بالسلوك غير اللائق والعنيف من قبل اتحاد الكرة الإنجليزي في أعقاب الحادث الذي جاء بعد الهزيمة أمام إيفرتون في أبريل 2022.

يأتي ذلك بعد أن أنهى مانشستر يونايتد عقده مع رونالدو يوم الثلاثاء بعد مقابلته المثيرة للجدل مع بيرس مورجان حيث كشف أنه شعر "بالخيانة" من قبل الشياطين الحمر.

سيؤدي الإيقاف إلى غياب البرتغالي لمباراتين حتى لو انضم إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تم ربط كل من تشيلسي ونيوكاسل بخطوة تجاه أفضل لاعب في العالم 5 مرات، الذي يستعد حاليًا لمباراة بلاده الافتتاحية في كأس العالم ضد غانا يوم الخميس.