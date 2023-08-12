"خائن" .. سعادة سعودية بخروج فرنسا "رينارد" من مونديال السيدات

فرنسا غادرت كأس العالم للسيدات بعد السقوط أمام أستراليا

لم يخف السعوديون سعادتهم بخروج منتخب فرنسا من ربع نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بالخسارة أمام أستراليا، والسبب بالطبع ما فعله هيرفي رينارد المدير الفني للفريق مع المنتخب السعودي لكرة القدم.

رينارد كان قد جدد تعاقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى نهاية كأس آسيا 2027، ولكنه طلب فسخ العقد والسماح له بالرحيل في مارس الماضي لتدريب سيدات فرنسا وخوض معهن غمار مونديال السيدات المقام في أستراليا حاليًا.

المنتخب الفرنسي حظي بمسيرة جيدة خلال البطولة، حيث تصدر مجموعته بـ7 نقاط ثم تخطى المغرب في دور الـ16 بالفوز 4-0 ولكنها خسرت أمام أستراليا بركلات الترجيح بعد انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي.

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الجمهور السعودي سخر من رينارد وخروجه من المونديال بعد تخليه عن الأخضر قبل عام واحد تقريبًا من انطلاق كأس آسيا 2023 التي ستنظم في قطر مطلع العام القادم، وقد وصفه المغرد "نواف الآسيوي" بالخائن، فيما وصف آخر قراره بالرحيل عن المنتخب السعودي بالغبي.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي مازال حتى الآن يبحث عن مدرب جديد يخلف رينارد، وقد ارتبط مؤخرًا بالبرتغالي جورج جيسوس قبل أن يتولى تدريب الهلال.