"يا إلهي أنا خائف مما هو قادم!".. رسائل مثيرة للقلق من داني ألفيش

منذ خروجه من الحبس وسلوكيات داني ألفيش تثير الريبة!

رسائل مثيرة للقلق والجدل في آن واحد يرسلها البرازيلي داني ألفيش، الذي يقضي فترة الحرية المشروطة على ذمة التحقيقات معه في قضية ملهى "ساتون" الليلي الشهيرة.

ومنذ خرج ألفيش من الحبس، وهو يعيش مع زوجته الأخيرة جوانا سانز التي قررت منحه فرصة ثانية.

واستمتع الثنائي بالإجازة في جزر البليار، ونشرت هي تغريدة لصورتهما معًا وكتبت عليها: "من يزعجه.. فلا ينظر!".

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بدوره، يجري ألفيش تعديلات غريبة على حسابه على موقع "إكس" منها تغيير محل الإقامة وهويته من لاعب كرة قدم إلى رجل أعمال!.

ثم نشر رسائل مؤخرًا تحمل طابعًا دينيًا، لكنها تشير بالتأكيد إلى ما يود داني ألفيش إرساله كرسائل للعالم بأسره.

وأعاد ألفيش نشر تغريدة مكتوب فيها: "يا إلهي، أنا خائف مما هو قادم. قال الله لأيوب: ‹ستنجح فيما تختار أن تفعله، وسيشرق النور على الطريق الذي أمامك".

وفي تغريدة آخرى يشكر ألفيش الله على كل ما أعطاه، فينشر "يقول لك الله: لماذا تشك بي؟ هل سبق لي أن خذلتك؟ لم أتركك، ولن أتركك أبدًا، ثق بي، ثق بأنني سأفي بوعودي في حياتك”.